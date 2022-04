Lens gewinnt mit Danso gegen Lille

Der RC Lens hat das „Derby du Nord“ in der Ligue 1 am Samstagabend gegen den französischen Meister OSC Lille gewonnen und wahrt damit die Chance auf die Europacup-Plätze. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso spielte bei Lens durch.

Przemyslaw Frankowski (4.) und Arnaud Kalimuendo (37.) brachten Lens schon früh komfortabel mit 2:0 in Führung. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit brachte Xeka die Hausherren noch einmal heran (45. + 1). Im Parallelspiel setzte sich AS Saint-Etienne zu Hause gegen Brest mit 2:1 durch. Die frühe Führung durch Franck Honorat (8.) drehten die Hausherren dank eines Doppelpacks von Mahdi Camara (14., 39.) noch in Halbzeit eins.

Bild: Imago