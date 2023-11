Ohne Danso: Lens holt fünften Saisonsieg

RC Lens hat auch ohne ÖFB-Teamspieler Kevin Danso den fünften Saisonsieg in der französischen Fußball-Meisterschaft eingefahren.

Der 25-jährige, steirische Abwehrchef fehlte beim 3:0-Auswärtssieg seines Teams bei Clermont Foot am Samstag wegen einer leichten Verletzung. Damit kam es auch zu keinem ÖFB-Duell auf dem Platz, bei den gastgebenden Verlierern war Muhammed Cham über die volle Distanz im Einsatz.

Danso war tags zuvor noch im Matchkader gestanden, wurde am Spieltag allerdings verletzungsbedingt aus dem Aufgebot gestrichen, wie der Ligue-1-Verein verlautete. Es dürfte sich vor allem um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, Danso soll am Mittwoch im Champions-League-Schlager bei Arsenal wieder den Takt in der Lens-Abwehr vorgeben. Lens ist mit 19 Punkten weiter Liga-Sechster, Clermont Foot nach wie vor nur Vorletzter (9).

(APA)

Bild: Imago