Lens nach Sieg über Auxerre wieder League-1-Leader

RC Lens hat sich in der französischen Fußballmeisterschaft die Tabellenführung von Paris St. Germain zurückgeholt.

Die Nordfranzosen feierten am Samstag mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo daheim einen 1:0-Arbeitssieg gegen den Liga-19. AJ Auxerre. Das Tor besorgte Wesley Said (65.). Lens baute damit seine Siegesserie auf zehn Pflichtspiele, acht davon in der Ligue 1, aus. Nach 18 Runden hält man bei 43 Punkten, ein Zähler mehr als Meister PSG.

Kommenden Samstag reist Lens zum Schlager nach Marseille gegen das drittplatzierte Olympique.

(APA) / Bild: Imago