Lens und Baidoo behaupten Tabellenfühurng

Der RC Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo hat am Freitagabend die Tabellenführung in der französischen Fußball-Meisterschaft Ligue 1 unabhängig von den weiteren Resultaten verteidigt.

Lens siegte zum Auftakt der 17. Runde in Toulouse u.a. dank zweier Treffer von Adrien Thomasson mit 3:0. Der 21-jährige Baidoo, der einen Stammplatz innehat, spielte das Match einmal mehr durch.

Der Klub des 21-Jährigen hat nun vier Punkte Vorsprung auf Champions-League-Titelträger Paris Saint-Germain. Am Sonntag kann PSG im Derby gegen Paris FC den Rückstand verkürzen.

(APA/red.) / Artikelbild: Imago