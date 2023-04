via

via Sky Sport Austria

RC Lens und ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso haben den Rückstand auf Tabellenführer Paris Saint-Germain zumindest für 24 Stunden auf sechs Punkte verkürzt.

Im Auswärtsspiel bei Rennes setzte sich der Tabellenzweite der französischen Fußballliga am Samstag mit 1:0 (1:0) durch und zog mit dem dritten Sieg en suite am punktegleichen Olympique Marseille vorbei. PSG ist am Sonntag zuhause gegen Olympique Lyon gefordert.

(APA)

Bild: Imago