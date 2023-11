Leo Aberer bei „Abseits“ über den SK Rapid: „Ich glaube, dass man das Ganze in eine AG umfunktionieren muss“

Sänger und SK Rapid-Fan Leo Aberer spricht als Gast im Sky Sport Austria Talk-Format „Abseits“ über seine Verbindung zum SK Rapid sowie seine Karriere als Musiker.

Leo Aberer:

…über die Verbindung zum SK Rapid: „Ich war mit meinem Vater mit zehn Jahren im Stadion und dann hat es mich gepackt. Ich bin in Wien in die Schule gegangen und da kann man entweder Rapidler oder Austrianer sein, denn sonst wird man zusammengeschlagen. Man hat nicht viel Wahl in Wien. Ich habe mich für Rapid entschieden und es war wirklich eine große Liebe. Ich habe das ganze Zimmer voll mit Postern gehabt. Auf meiner Gitarre ist alles voll mit Pickerln von Steffen Hofmann.“

…über Neo-Rapid-Trainer Robert Klauß: „Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Er scheint ein Top-Mann zu sein. Er ist sehr klar in seiner Vorstellung und in dem, wie er spielen möchte. Ich bin sehr dankbar, dass die Fans ihn nicht abgeblockt haben, denn normalerweise wird alles, was von Red Bull kommt, eher abgelehnt. Die machen aber einfach eine Top-Arbeit. Schauen wir mal, was er uns schenkt.“

…über seine Entscheidung zur Karriere als Musiker: „Ich habe mich gleich einmal für die Musik entschlossen. Als Fußballer ist mit 34 Jahren meistens Sense, außer man fährt dann nach Abu Dhabi. Einen Welthit kann ich auch mit 70 Jahren noch schreiben. Die Leidenschaft für die Musik hat gesiegt. Ich habe gemerkt, dass es für die Top-500 in der Welt nicht reichen wird. Für mich ist es immer wichtig, einer der besten der Welt zu werden oder zu sein.“

…über die Entwicklung des SK Rapid: „Es klingt ein bisschen absurd, aber ich sehe eine positive Entwicklung, auch wenn wir jetzt gerade auf Platz 8 sind. Vom Expected-Goals Wert sind wir an erster Stelle. Das bedeutet, dass wir nicht so schlecht spielen können. Spieler wie Kühn, Seidl und Grüll sind super. Burgstaller natürlich auch. Ich weiß nicht, woran es genau hapert. Das wird unser neuer Trainer herausfinden. Im Endeffekt ist es so, dass ich wenig Perspektive sehe. Es kann sein, dass man jetzt mit dem neuen Trainer wieder Dritter, Vierter oder vielleicht sogar Zweiter wird. Wenn man aber jetzt schaut, in der Conference League gibt es Mannschaften, die 100 bis 200 Millionen Euro Budget haben. Wir werden nie über 30 bis 60 Millionen rauskommen. Wenn Kühn anfängt, bei Rapid Tore zu schießen, dann ist er Geschichte. Ich bin Realist. Man kommt aus dem Ganzen nicht so leicht heraus. Ich glaube, dass man das Ganze in eine AG umfunktionieren und Prozente abgeben muss, denn sonst sehe ich eigentlich schwarz.“

…über seine Ambitionen, Präsident von Rapid zu werden: „Ich habe mir ein Team aufgestellt und mich zwei Monate auf das Ganze vorbereitet mit einem Konzept und einer neuen Philosophie. Ich habe super Leute an meiner Seite gehabt. Ich habe dann aber sehr schnell gesehen, dass man gegen Windmühlen kämpft. In den Medien habe ich dann gelesen, dass das andere Konkurrenzteam das Budget von 30 auf 60 Millionen Euro hochheben will. Da habe ich mir gedacht, dass ich mich ein bisschen ins Boxhorn jagen hab lassen und gesagt, dass ich es lasse. Wenn jemand wirklich so viel Geld aufstellt, dann bin ich machtlos und draußen.“

…über Red Bull Salzburg: „Ich respektiere die Arbeit und mir taugt es, wenn sie in der Champions League spielen. International bin ich immer für Österreich, egal für wen. Von jeder Mannschaft gibt es ein paar Spieler, die mir taugen. Man soll da tolerant sein und Respekt aussprechen, wie Leute arbeiten.“

…über seine Arbeit: „Als ich aus dem Studium rausgekommen bin, habe ich gesagt, dass ich nie arbeiten möchte. Ich bin aber wirklich ein Hackler und arbeite Tag und Nacht. Man muss einfach das machen, was einem Spaß macht. Dann kommt es einem nie wie Arbeit vor. Das ist das Geheimnis. Ich kann diesem Tipp nur jedem geben. Es kommt dann vom Universum alles zurück. Ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat. Es ist alles möglich.“

…über seine Ziele in der Zukunft: „Ich habe mir immer hohe Ziele gesteckt. Ich wollte immer einen Nummer-1 Titel auf der Welt haben und glaube schon, dass ich das noch schaffen werde. Everything is possible. Ich warte, was mir das Leben bringt. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre eine Auszeit gemacht, weil ich meine Tochter aufwachsen sehen wollte. Das hatte die oberste Priorität. Ich merke aber, dass das Feuer jetzt wieder brennt. Ich möchte mich auf jeden Fall nie mehr verbiegen in meinem Leben und das machen, was ich am besten kann und liebe. Man verbiegt sich immer wieder. Vor allem, wenn das Geld knapp wird, muss man auch einmal etwas machen, was einem nicht so taugt. Ich weiß nicht, ob diese Zeiten vorbei sind. Man muss immer Kompromisse eingehen. Ich habe 2008 bei der Meisterfeier von Rapid am Rathausplatz gesungen. Ich würde mir schon wünschen, dass ich in den nächsten 10 Jahren wieder auf der Meisterfeier singen werde.“