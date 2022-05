Lerchbacher als letzter Österreicher bei Austrian Darts Open out

via

Nach seinem erstmaligen Achtelfinal-Einzug auf der European Tour ist für Zoran Lerchbacher beim Austrian Darts Open in Premstätten Endstation gewesen. Der „Local Hero“ aus Knittelfeld scheiterte mit 1:6 am „Österreicher-Schreck“ Dirk van Duijvenboden. Der Niederländer hatte bereits am Vortag Rowby-John Rodriguez eliminiert, womit das Viertelfinale ohne heimische Beteiligung über die Bühne geht.

Mensur Suljovic war bereits in der 1. Runde an Jeffrey de Zwaan gescheitert (5:6). Mit dabei sind weiter etwa Rekord-Turniersieger Michael van Gerwen, der James Wade in die Schranken wies, und Rob Cross.

