Lerchbacher scheitert bei Austrian Open an Luke Littler

Zoran Lerchbacher hat am Freitagabend bei den Austrian Darts Open keine Überraschung geschafft. Der 51-Jährige musste sich in der 1. Runde dem WM-Finalisten Luke Littler in der Steiermarkhalle in Premstätten mit 2:6 geschlagen geben. Zumindest bis zur Hälfte der Partie hielt der Knittelfelder mit Spitzname „The Hypercane“ mit dem 17-jährigen Engländer, der erst am Donnerstag in Liverpool einen Premier-League-Sieg gefeiert hatte, sehr gut mit.

Zuvor waren mit Hannes Schnier, Christian Gödl und Dominik Haberl auch die restlichen drei Österreicher ausgeschieden, die sich über eine nationale Ausscheidung für das European-Tour-Turnier qualifiziert hatten. Österreichs Aushängeschilder Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez hatten die internationale Qualifikation nicht überstanden. Die Austrian Open sind das fünfte European-Tour-Event der Saison, auf den Sieger warten am Sonntag 30.000 Pfund (35.016 Euro).

(APA)/Beitragsbild: Imago