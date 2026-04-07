Lettland-Doppel als erstes WM-Kandidatenschaulaufen

Ein Testspiel-Doppel gegen Lettland bietet den österreichischen WM-Aspiranten die Möglichkeit, sich zu Beginn der langen Vorbereitung bei Roger Bader für die Eishockey-Titelkämpfe aufzudrängen. Im 25-Mann-Aufgebot für die beiden Matches am Mittwoch und Donnerstag in Riga stehen aufgrund des laufenden Ligabetriebes erst einige WM-Fixstarter wie Benjamin Nissner und Bernd Wolf. Der Rest kann sich beim Teamchef für die nächsten Lehrgänge und höhere Aufgaben empfehlen.

„Wir wollen, dass die Spieler uns Coaches zeigen, warum wir sie auf dem Weg Richtung WM mitnehmen sollen, warum sie ein Kandidat für die WM sind. Speziell der Start der Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigen“, sagte Bader. Testspiele gegen Lettland hatte es auch schon in den vergangenen beiden Jahren gegeben. Bis zur Mitte Mai beginnenden WM in der Schweiz hält der Teamchef noch vier weitere Vorbereitungscamps inklusive sechs weiteren Testspielen ab.

Zu den nächsten Lehrgängen werden sukzessive die etablierten Teamspieler einrücken. Jene der im Play-off der ICE-Liga früh gescheiterten Spitzenclubs Salzburg und KAC ab 13. April nach Feldkirch für das Testmatch gegen Italien früher als sonst. Noch nicht sicher sind die WM-Teilnahmen der NHL-Legionäre Marco Rossi (Vancouver) und Marco Kasper (Detroit) sowie von AHL-Verteidiger David Reinbacher. Unwahrscheinlich ist das Kommen von Zürich-Stürmer Vinzenz Rohrer. Bern-Legionär Benjamin Baumgartner ist aufgrund einer Verletzung fraglich. Eine Absage erhielt Bader vom langjährigen Kapitän Thomas Raffl, auch Michael Raffl, Ali Wukovits und Brian Lebler werden nicht mehr dabei sein.

(APA)

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