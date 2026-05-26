Lettland im WM-Viertelfinale – Deutschland ausgeschieden

Lettland hat sich bei der Eishockey-WM in der Schweiz am Dienstag als drittes Team der Österreich-Gruppe nach der Schweiz und Finnland für das Viertelfinale qualifiziert.

Deutschland ist nach dem 8:1-Kantersieg der Letten gegen Ungarn hingegen wie im Vorjahr vorzeitig ausgeschieden. Um den letzten Aufstiegsplatz duellieren sich ab 16:20 Uhr Österreich und Titelverteidiger USA.

(APA) / Bild: Imago