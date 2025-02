Letzte Chance: Ex-Tottenham Juwel Alli unterschreibt bei Como

716 Tage – So lang wartet Dele Alli bereits auf einen Pflichtspieleinsatz. Von der einstigen großen Hoffnung des englischen Fußballs ist nur noch ein Schatten übrig. Trotz aller Widrigkeiten findet er bei Como Calcio ein neues Zuhause – für Alli wohl die letzte Chance. Das einstige Tottenham-Juwel unterschreibt beim italienischen Erstligisten bis Sommer 2026.



Die Karriere des jungen Dele Alli gleicht einem Raketenstart. Bereits in seiner Debütsaison bei Tottenham Hotspur 15/16 wurde der damals 19-jährige Alli nach kurzer Zeit zum Stammspieler und unterstrich sein außergewöhnliches Talent mit 18 Torbeteiligungen in 33 Premier-League-Spielen – ein Teenager dominierte die beste Liga der Welt.

Der Hoffnungsträger Englands

Dabei bestach der gelernte Spielmacher mit einer Kombination aus Spielwitz, Eleganz, aber auch Effektivität, wie sie heutzutage nur bei den Weltstars Jamal Musiala und Jude Bellingham zu finden ist. Wenig verwunderlich wurde Alli bereits im Oktober 2015 erstmals für die Englische Nationalmannschaft berufen und mit dem PFA Young Player of the Year Award 15/16 ausgezeichnet.

In der Folgesaison machte der Edeltechniker genau da weiter, wo er aufgehört hatte: Überragende 26 Scorerpunkte in 37 Ligapartien standen am Ende der Spielzeit 16/17 zu Buche – wieder erhielt Alli die PFA-Auszeichnung für den besten U21-Spieler des Jahres. Der junge Brite schien zu Großem berufen.

Trainerwechsel als Karriere-Killer?

Doch es kam alles anders – die Seuchen-Saison 18/19 markierte den Anfang vom Ende des kometenhaften Aufstiegs. Ganze 19 Pflichtspiele verpasste der Rechtsfuß verletzungsbedingt. Zu allem Überfluss wurde im November 2019 Allis enger Vertrauter und langjähriger Trainer Mauricio Pochettino bei den Spurs entlassen. Star-Coach Jose Mourinho übernahm den Klub an der White Hart Lane.

Zu Beginn noch unter „The Special One“ gesetzt, zog Alli sich gegen Saisonende abermals eine Muskelverletzung zu. Den Weg zurück in die Stammformation fand er unter dem Portugiesen im Anschluss kaum noch. In Mourinhos letzter Saison bei Tottenham 20/21 sammelte Alli gerade einmal 618 PL-Einsatzminuten und nur einen Assist. Doch wie konnte es so weit kommen?

Spurs-Flucht ohne Erfolg

Der Grund ist wohl eine Kombination aus Mourinhos Mangel an Vertrauen und Alli selbst. Bei einem emotionalen Interview mit Sky-Experte Gary Neville sprach der Brite im Sommer 2023 erstmals über seine mentalen Probleme während seines Formtiefs bei Tottenham und eröffnete schockierende Details über seine Kindheit. Mit 24 kamen beim Ex-Nationalspieler bereits erste Gedanken an ein vorzeitiges Karriereende auf: „Ich schaute in den Spiegel und fragte mich, ob ich jetzt zurücktreten soll. Für mich war es herzzerreißend“, erinnert sich Alli.

Letztlich entschied sich der Spielmacher für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten FC Everton. Doch weder bei den Toffees noch während der zwischenzeitlichen Leihe bei Besiktas Istanbul konnte Alli nachhaltig Eigenwerbung betreiben – auch weil ihn erneut eine Muskelverletzung fast ein ganzes Jahr außer Gefecht setzte.

„Der Verein glaubt an das Potenzial von Dele“

Nach über zwei Jahren ohne Pflichtspiel und einem halben Jahr Vertragslosigkeit klopfte im Wintertransferfenster Serie-A-Aufsteiger Como Calcio an die Tür des mittlerweile 28-Jährigen. Der hiesige Cheftrainer und Anteilseigner Cesc Fabregas ist in der Premier League sicher kein Unbekannter. Von 2004 bis 2011 dirigierte der Spanier das Mittelfeld des FC Arsenal – Tottenhams Erzrivalen.

„Der Verein glaubt an das Potenzial von Dele und will ihm helfen, seine Bestform zu erreichen. Seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden der Mannschaft sicherlich nützlich sein“, wird der Como-Coach auf der Vereinswebsite zitiert. In erster Linie soll sich der Neuzugang zunächst als Mentor für die junge Mannschaft etablieren.

Sicherlich ist der kleine Verein am Comer See für Alli im Moment genau das Richtige. In einem ruhigen Umfeld kann der Edeltechniker seinen Trainingsrückstand aufarbeiten und in einer Top-Fünf-Liga wertvolle Spielminuten sammeln. Im April feiert Alli bereits seinen 29. Geburtstag – Como bietet dem Ausnahmekönner also eine letzte Chance, mit sich und seiner Karriere ins Reine zu kommen.

(Jeremy Weitz/skysport.de) / Bild: Imago