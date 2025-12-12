Letzte Hürde WAC: Salzburg will als Tabellenführer überwintern

In den letzten Spielen vor der Winterpause kommt es zum Duell Salzburgs mit dem WAC (Sonntag ab 14 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria & mit Sky X!). Die Salzburger müssen womöglich weiter auf den erkrankten Coach Thomas Letsch verzichten.

Im vergangenen Jahr war Salzburg als Fünfter mit zehn Punkten Rückstand in die Winterpause gegangen, heuer wollen die „Roten Bullen“ zum siebenten Mal in den jüngsten acht Jahren Weihnachten wieder als Nummer eins feiern. Die Letsch-Truppe hat es selbst in der Hand.

„Wir wollen die letzte Begegnung des Jahres unbedingt gewinnen, damit wir auf jeden Fall als Tabellenführer ins neue Jahr gehen“, erklärte Torhüter Alexander Schlager. Ob Letsch die „Bescherung“ in Wals-Siezenheim an der Seitenlinie erlebt, ist ungewiss. Beim Europa-League-Auswärtsspiel in Freiburg (0:1) wurde der grippige Deutsche von Kai Hesse vertreten.

Salzburg will als Nummer 1 überwintern

Der WAC reist ohne die Leistungsträger Chibuike Nwaiwu (gesperrt), Dominik Baumgartner und Alessandro Schöpf (beide verletzt), aber mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an. Das 2:1 gegen die Austria war der erste Sieg unter Trainer Ismail Atalan und hat die Stimmung in Wolfsberg aufgehellt. „Das Wichtigste war, dass wir alle mit einem fröhlichen Gesicht durch die Gegend gelaufen sind. Es tut uns allen gut, ohne dass wir Zweifel hatten“, sagte Atalan.

Salzburg ist für ihn noch immer das „Nonplusultra“ der Liga. „Man freut sich auf solche Spiele. Man sieht, mit welcher Intensität sie Fußball spielen wollen. Wir dürfen uns nicht auf einen Schlagabtausch einlassen, müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich die Intensität mitgehen, sowohl körperlich als auch mental“, erklärte der WAC-Coach.

