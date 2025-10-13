Letzten Details werden geklärt: Schröder vor Unterschrift bei Gladbach

Der Wechsel von Salzburg-Geschäftsführer Sport Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach in die Deutsche Bundesliga steht offenbar kurz bevor. Zwischen beiden Klubs werden offenbar die letzten Details geklärt. Laut Sky-Informationen soll die offizielle Verkündung noch in dieser Woche erfolgen.

Die Ablöse für Schröder soll sich auf 700.000 Euro belaufen. Der 49-Jährige wird beim kriselnden Bundesligisten die Nachfolge von Roland Virkus antreten, der Ende September nach dem Fehlstart der Fohlen auf eigenen Vorschlag hin von seinen Aufgaben bei der Borussia entbunden wurde. Auch die Salzburger Nachrichten berichten über den bevorstehenden Deal.

Schröder ist seit Ende 2024 bei RB Salzburg als Geschäftsführer Sport tätig und besitzt dort noch einen Vertrag bis Dezember 2028. In der deutschen Bundesliga arbeitete Schröder bereits für Werder Bremen, Mainz 05, Schalke 04 und RB Leipzig.

(Florian Plettenberg/Red.) / Foto: GEPA