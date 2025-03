Leverkusen lässt Frankfurt keine Chance

Doublesieger Bayer Leverkusen hat seine Generalprobe für den Showdown in der Königsklasse gegen Bayern München eindrucksvoll gemeistert. Vier Tage vor dem Champions-League-Hinspiel besiegte das Team von Star-Trainer Xabi Alonso im Topspiel der deutschenn Bundesliga Eintracht Frankfurt mit 4:1 (3:1) und reist zum vierten Duell in dieser Saison am Mittwoch (21 Uhr) mit viel Selbstvertrauen in die Allianz Arena.

Wie die Bayern, die mit einem Sieg beim VfB Stuttgart vorgelegt hatten (3:1), behielt auch Leverkusen bei seiner kniffligen Aufgabe einen kühlen Kopf und verkürzte den Rückstand auf die Münchner an der Tabellenspitze wieder auf acht Punkte. Nathan Tella (26.), Nordi Mukiele (29.) und Patrik Schick (33.) entschieden innerhalb weniger Minuten die Partie, Aleix Garcia (62.) erhöhte. Der Treffer von Hugo Ekitiké (37.) sorgte nur zwischenzeitlich für Frankfurter Hoffnung.

Die Eintracht muss vor dem Europa-League-Duell mit Ajax Amsterdam die zweite Pleite in Folge verdauen. Nach dem 0:4 bei den Bayern in der Vorwoche schmilzt zudem der Vorsprung auf die Konkurrenz im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Leverkusen früh 3:0 vorne

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Spiel, beide Mannschaften versuchten schnell nach vorne zu spielen. Einen Schuss von Alejandro Grimaldo fälschte Schick ab, der Ball ging haarscharf am Tor vorbei (5.). Die Frankfurter versuchten hingegen, über Ekitiké und Startelf-Debütant Elye Wahi ihr Konterspiel aufzuziehen.

Bayer übernahm zunehmend das Kommando, die Führung fiel verdientermaßen. Nach Pass von Granit Xhaka traf Tella von der Strafraumgrenze in die lange Ecke. Kurz darauf verhinderte der herausstürmende Trapp den zweiten Treffer des Nigerianers noch, bei der folgenden Ecke stand Mukiele richtig und stocherte den Ball ins Tor.

In dieser Phase überrollte das Leverkusener Offensivbollwerk die hilflos wirkende Eintracht. Schick erzielte nach Vorarbeit von Grimaldo das dritte Tor innerhalb von sieben Minuten. Beim Anschlusstreffer wenige Minuten später half ein missratener Rückpass von Mukiele, den Ekitiké abfing und ins leere Tor schob.

Leverkusen wechselte nach der Pause in den Schongang, die Eintracht gab sich nicht auf, lief weiter an und drängte auf den zweiten Treffer. Stattdessen entschied Garcia die Partie mit seinem Distanzschuss endgültig.

(SID)/Bild: Imago