Leverkusen sorgt sich um Wirtz

Florian Wirtz ist im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn 07 schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden.

Der Spielmacher von Bayer 04 Leverkusen wurde von Gegenspieler Filip Bilbija unglücklich an der linken Ferse erwischt (44.). Anschließend krümmte sich der 20-Jährige vor Schmerzen am Boden.

Zwar stand Florian Wirtz kurze Zeit später selbst auf und humpelte Richtung Seitenlinie, zeigte aber Trainer Xabi Alonso sofort an, dass es nicht mehr weitergehen würde. An der Seite von zwei Betreuern gestürzt, ging Wirtz sofort in die Kabine. Für das Foul sah Bilbija die Gelbe Karte.

Welche Verletzung Wirtz erlitten hat, ist noch nicht bekannt. Eine längere Verletzungspause des deutschen Nationalspielers wäre ein herber Rückschlag für die Werkself. Für Wirtz kam noch vor der Pause Jonas Hofmann in die Partie.

VIDEO: Wirtz muss verletzt raus

(Red.)

Bild: Imago