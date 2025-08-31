Leverkusen verkündet Verpflichtung von Wunschspieler

Bayer 04 Leverkusen sichert sich mit Eliesse Ben Seghir ein Offensivtalent aus Monaco. Der Marokkaner unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Ben Seghir kommt vom französischen Champions-League-Teilnehmer AS Monaco und unterschrieb beim Deutschen Meister von 2024 einen Vertrag bis 2030, wie der Bundesligist mitteilte.

Laut Medienberichten soll Bayer eine Ablöse von über 30 Millionen Euro zahlen. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung zugunsten der Monegassen, die bei zehn bis 15 Prozent liegen soll.

Der Linksaußen spielte in seiner Jugend für die französische U17, U18 und U19-Mannschaft und entschied sich 2024, künftig für die marokkanische Nationalmannschaft aufzulaufen.

