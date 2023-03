Leverkusen zieht souverän ins Viertelfinale ein

Bayer Leverkusen ist ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann auch das Achtelfinal-Rückspiel beim ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest 2:0 (1:0) und ist nach dem 2:0 aus dem ersten Duell in der Vorwoche locker weiter. Moussa Diaby (3.) und der eingewechselte Amine Adli (81.) erzielten die Tore des Fußball-Bundesligisten.

Am Freitag (13.00 Uhr) wird in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon das Viertelfinale ausgelost. Das Finale des zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerbs findet am 31. Mai in Budapest statt. Leverkusen hatte in der Europa League zuletzt in der Saison 2019/20 das Viertelfinale erreicht.

Diaby bringt Leverkusen in Führung (3.)

Adli erhöht auf 2:0 (81.)

