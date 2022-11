Lewandowski führt WM-Aufgebot von Polen an

Polen setzt bei der Fußball-WM auf Toptorjäger Robert Lewandowski. Der 34 Jahre alte Weltfußballer vom FC Barcelona führt als Kapitän das 26-köpfige Aufgebot der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar an. Teamchef Czeslaw Michniewicz setzt in seinem am Donnerstag nominierten Kader auf 20 Profis aus europäischen Topligen, aus der polnischen Liga haben es drei Spieler in den Kader geschafft.

Polen trifft bei der WM in Gruppe C am 22. November zum Auftakt auf Mexiko. Weitere Gruppengegner sind Mitfavorit Argentinien und Saudi-Arabien.

Polens Kader bei der WM 2022 in Katar

Tor: Wojciech Szczesny (Juventus Turin), Lukasz Skorupski (FC Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia Calcio)

Abwehr: Robert Gumny (FC Augsburg), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Jan Bednarek (Aston Villa), Mateusz Wieteska (Clermont Foot), Kamil Glik (Benevento Calcio), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua), Artur Jedrejczyk (Legia Warschau), Matty Cash (Aston Villa)

Mittelfeld: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Kamil Grosicki (Pogon Stettin), Szymon Zurkowski (AC Florenz), Michal Skoras (Lech Posen), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Sebastian Szymanski (Feyenoord Rotterdam), Piotr Zielinski (SSC Neapel), Przemyslaw Frankowski (RC Lens), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymanski (AEK Athen)

Angriff: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turin), Karol Swiderski (Charlotte FC), Krzysztof Piatek (US Salernitana)

