Lewandowski verrät seinen WM-Favoriten

Robert Lewandowski hält Argentinien bei der WM in Katar für einen ganz besonderen Titel-Kandidaten.

In einem Interview mit der FIFA sagte der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft: „Zu Argentinien gibt es nicht viel zu sagen. Sie sind eine starke Mannschaft und meiner Meinung nach einer der Favoriten auf den Turniersieg.“

Polen trifft am letzten Gruppenspieltag selbst auf die Albiceleste. „Mit einer absoluten Legende wie Leo Messi als Aushängeschild wird das zweifellos unser härtestes Spiel werden. Es wird toll sein, gegen eine so große Mannschaft mit so talentierten Spielern anzutreten.“

Mit 34 Jahren könnte das Turnier in Katar die letzte WM für Lewandowski sein. Vor vier Jahren in Russland scheiterte Polen bereits in der Gruppenphaase. Gegen Senegal, Kolumbien und Japan holten Lewandowski und Co. lediglich vier Punkte.

„Eine der größten Enttäuschungen meiner Karriere“

„Das war eine der größten Enttäuschungen meiner Karriere. Nicht nur, weil wir nach der Gruppenphase aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind, sondern vor allem, weil wir keine Chancen herausgespielt haben. Ich hatte keine Chancen, ich habe kein einziges Tor geschossen, und das tut immer noch weh. Jedes Mal, wenn die Mannschaft besser spielt, macht es das Leben für uns alle leichter, aber das war eine Niederlage für mich und für die ganze Mannschaft“, blickte der Torjäger noch einmal zurück.

(skysport.de)/Bild: IMAGO