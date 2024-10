Liefering feiert gegen FAC zweiten Liga-Sieg in Folge

Der FC Liefering ist in der ADMIRAL 2. Liga mit einem 1:0-Sieg am Dienstag beim FAC in der Tabelle auf Rang neun vorgestoßen.

Der Kooperationsclub von Red Bull Salzburg nahm im Nachtragsspiel der 6. Runde dank eines späten Treffers von Zeteny Jano (92.) zum zweiten Mal in Folge drei Punkte mit und ist drei Partien ungeschlagen. Anders schaut die Tendenz bei den zwölftplatzierten Wienern aus, die die zweite Niederlage en suite kassierten und vier Partien sieglos sind.

(APA) / Bild: GEPA