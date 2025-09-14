Liefering mit Comeback-Sieg im Derby

Der FC Liefering hat mit einem Comeback-Sieg im mit Spannung erwarteten Derby gegen Aufsteiger Austria Salzburg den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Liga gefeiert.

Die „Jungbullen“ drehten am Sonntag einen 0:2-Rückstand und gewannen am Ende noch 3:2. Damit kletterten die Lieferinger nach sechs Runden mit sieben Punkten auf Tabellenplatz zehn, unmittelbar vor den punktgleichen Austrianern.

Den Violetten gelang in der Red Bull Arena ein Blitzstart. Der von Altach gekommene Christian Gebauer (7.) bei seinem Debüt im Austria-Trikot und Denizcan Cosgun (13.) brachten die Gäste in Führung. Ein direkt verwandelter Freistoß von Johannes Moser (22.) hielt die Lieferinger aber in Schlagdistanz. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich Phillip Verhounig (46.) aus, ehe Aboubacar Camara (71.) die Partie drehte.

