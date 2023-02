Liendl über WAC-Krise: „Es freut mich, wenn sie mich vermissen“

via

Ex-WAC-Kapitän Michael Liendl hat sich bei „Talk & Tore“ zur schwierigen Situation seines ehemaligen Vereins geäußert. Der Wolfsberger AC droht in dieser Saison erstmals die Meistergruppe zu verpassen.

„Zum einen freut es mich mal, wenn sie mich vermissen. Da habe ich doch, das eine oder andere richtig gemacht die letzten Jahre. Zum anderen war der WAC noch nie in der Qualigruppe. Es wird spannend sein, wie sie damit umgehen, wenn sie dann dort sind. Es ist ein ganz anderes Spiel als in der Meistergruppe. Ich hoffe es nicht, sollte es aber eintreffen, wird es sehr spannend zu sehen sein, wie sie damit umgehen“, sagt Liendl der in seiner Karriere insgesamt 219 Pflichtspiele für Kärntner absolvierte.

Der 37-Jährige hofft, dass die Mannschaft bald wieder in die Erfolgsspur findet: „Es tut auch mir weh, wenn der WAC nicht performt und die Ergebnisse nicht liefert. Der WAC hat immer schon von der Kabine gelebt. Ich weiß nicht, ob stimmungsmäßig alles rund läuft. Gefühlt gewinnt die Kabine im Moment aber keine Spiele. Es ist keine einfache Situation, aber ich bin überzeugt, dass sie aus dem kleinen Tief auch wieder rauskommen.“

An eine sofortige Trennung von Trainer Robin Dutt glaubt Liendl nicht. „Der WAC ist dafür bekannt, die Ruhe zu bewahren und Trainern längerfristig zu vertrauen. Das werden sie diesmal auch machen“, sagt der aktuelle GAK-Spieler.