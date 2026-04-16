Lienhart, Glasner & Co. im Einsatz: Der UEFA Superdonnerstag heute live bei Sky

Sieben von acht Viertelfinalrückspielen der UEFA Europa League und Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Philipp Lienhart ist in der Europa League mit dem SC Freiburg auswärts bei Celta Vigo gefordert – ab 18:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

In der Conference League muss Crystal Palace unter der Regie von Oliver Glasner bei der Fiorentina antreten – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Ebenfalls in der Conference League im Einsatz sind Stefan Posch und Phillipp Mwene, sie treten mit Mainz in Straßburg an – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Johannes Brandl moderiert ab 18:30 Uhr den UEFA Super Donnerstag gemeinsam mit Sky-Experte Marc Janko

Streame den UEFA Superdonnerstag mit Sky X live

Nach den Rückspielen in der UEFA Champions League stehen am Donnerstag noch die letzten Viertelfinalpartien der UEFA Europa League auf dem Programm. Dort möchte der SC Freiburg mit ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart gegen Celta Vigo den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. In der UEFA Conference League ist Crystal Palace mit Oliver Glasner gegen die Fiorentina gefordert und auch Phillipp Mwene und Stefan Posch treten mit Mainz gegen Straßburg an. Mit Sky sehen Fans insgesamt sieben von acht Viertelfinal-Rückspiele live.

Der UEFA Super Donnerstag mit sieben der acht Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:30 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky-Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Philipp Lienhart und seine Freiburger Teamkollegen konnten sich im eigenen Stadion einen komfortablen 3:0-Vorsprung erarbeiten. Ziehen die Breisgauer in das Semifinale der Europa League ein oder gelingt Celta Vigo ein spanisches Wunder? Die Antwort gibt es auf Sky Sport Austria 7.

In der Conference League sieht es für Oliver Glasner und Crystal Palace ebenfalls sehr gut aus. Die Londoner bezwangen die Fiorentina letzte Woche mit 3:0 und wollen den Vorsprung in Italien über die Zeit bringen. Ob das gelingt, sehen Fans auf Sky Sport Austria 4.

Ebenfalls am späten Abend gefordert sind Phillipp Mwene und Stefan Posch. Die beiden ÖFB-Teamspieler sind mit dem FSV Mainz 05 auswärts bei RC Straßburg gefordert. Das Hinspiel entschieden die Mainzer mit 2:0 für sich. Das Rückspiel ist auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Am Donnerstag sehen Sky-Kund:innen außerdem ab 18:45 Uhr die Partie AZ Alkmaar – Shakhtar Donezk und ab 21:00 Uhr AEK Athen – Rayo Vallecano in der Conference League. Ebenfalls ab 21:00 Uhr laufen auch die Europa League-Duelle Nottingham Forest – FC Porto und Aston Villa – FC Bologna bei Sky Sport Austria.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

18:30 Uhr:

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr:

Celta Vigo – SC Freiburg live auf Sky Sport Austria 7

AZ Alkmaar – Shakhtar Donezk live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Nottingham Forest – FC Porto live auf Sky Sport Austria 2

Aston Villa – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 3

AC Fiorentina – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 4

RC Straßburg – FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Austria 5

AEK Athen – Rayo Vallecano live auf Sky Sport Austria 6

Sky-Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: Imago