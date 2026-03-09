Lienz-Nachfolge geklärt: Ski-Weltcup kommt nach Oberösterreich

Der Hornspitz bei Gosau im oberösterreichischen Salzkammergut findet sich am 28. (Riesentorlauf) und 29. Dezember (Slalom) dieses Jahres erstmals im alpinen Weltcup-Kalender der Ski-Frauen wieder.

Wie der ÖSV bekanntgab, übernimmt der Ort am Fuße des Dachsteins die Nachfolge von Lienz. Der Frauen-Weltcup kehrt damit nach 34 Jahren wieder nach Oberösterreich zurück. 1992 fand in Hinterstoder ein Rennen statt, bei den Männern war Hinterstoder zuletzt 2020 Weltcup-Schauplatz.

(APA) / Artikelbild: GEPA