Lightning-Coach Cooper erlebt besonderen 450. NHL-Sieg

via

via Sky Sport Austria

Jon Cooper hat am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) einen besonderen Erfolg gefeiert. Das 5:2 von Tampa Bay Lightning gegen die Nashville Predators war der 450. Sieg in der Trainer-Karriere des 55-Jährigen.

So schnell wie er hat diese Marke in der weltbesten Eishockey-Liga noch niemand erreicht. Cooper benötigte dafür 741 Partien und damit um eine weniger als Ex-Vancouver-Canucks-Coach Bruce Boudreau. Zum 300. Mal in Folge war ein Lightning-Heimspiel ausverkauft.

Beim 5:0-Erfolg der Toronto Maple Leafs über die Los Angeles Kings baute Mitchell Marner seine Punkteserie auf mittlerweile 21 Partien in Folge aus. Dabei gelangen ihm zehn Tore und 18 Assists, darunter war auch ein Treffer am Dienstag.

(APA)/Bild: Imago