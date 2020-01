Cavani will PSG verlassen

Uruguays Stürmerstar Edinson Cavani will Paris Saint-Germain verlassen und peilt einen Wechsel zu Atletico Madrid an. PSG-Sportdirektor Leonardo sagte nach dem 1:0 der Pariser im französischen Cup gegen Lorient am Sonntagabend, dass Cavani sich mit einem entsprechenden Wunsch an den Club gewandt hat. Er bestätigte auch eine Anfrage von Atletico für den bald 33-Jährigen.

Cavani war im Sommer 2013 von Napoli nach Paris gewechselt, der Stürmer ist Rekord-Torschütze des Vereins. Nach dem vorerst leihweisen Wechsel von Mauro Icardi von Inter Mailand nach Paris hat der Südamerikaner seinen Stammplatz allerdings verloren.

(APA/AFP/dpa)

Artikelbild: Getty