Neymar widmet sein Tor Kobe Bryant

Der brasilianische Superstar Neymar hat Paris Saint-Germain zum nächsten Sieg in der Ligue 1 geschossen. Der französische Fußball-Meister setzte sich durch zwei Treffer des 27-Jährigen am Sonntagabend mit 2:0 (1:0) bei OSC Lille durch. In der 28. Minute vollendete Neymar einen Doppelpass mit Marco Verratti zur Führung. In der 52. Minute verwandelte er einen Handelfmeter.

Neymar widmete seinen zweiten Treffer dem am Sonntag bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommenen Ex-NBA-Star Kobe Bryant. Der Champions-League-Achtelfinalist führt die Tabelle nach 21 Runden mit zehn Punkten Vorsprung vor Olympique Marseille an.

Artikelbild: Getty