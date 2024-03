Lille vor Sturm-Match in der Ligue 1 nur Remis – Monaco gewinnt

Lille hat vor dem Rückspiel gegen Sturm Graz im Achtelfinale der Conference League (am Donnerstag live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) keinen Sieg feiern können.

Der Club von Trainer Paulo Fonseca trennte sich am Sonntag in der französischen Fußball-Ligue-1 zu Hause von Stade Rennes mit 2:2. Der Punktgewinn war dabei äußerst glücklich, Stürmerstar Jonathan David gelang erst spät ein Doppelpack (84., 92.). Für den 24-Jährigen waren es die Pflichtspieltore Nummer 20 und 21 in 35 Spielen.

Hütter siegt mit Monaco – PSG nur Remis

Lille, das am Donnerstag im Europacup mit einem 3:0-Vorsprung ins Heim-Rückspiel gegen die Grazer geht, ist vier Zähler hinter dem Zweiten Stade Brest Vierter. Dazwischen liegt AS Monaco nach einem 1:0-Erfolg bei RC Straßburg. Die Truppe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter hat damit aus den jüngsten drei Ligapartien sieben Punkte geholt. Matchwinner am Sonntag war Eliesse Ben Seghir, der in der in der 72. Minute traf. Der Rückstand auf Tabellenführer Paris St. Germain verringerte sich auf elf Zähler, da der Titelverteidiger gegen Stade de Reims über ein 2:2 nicht hinauskam.

Für PSG war es das dritte Remis in Folge in der Meisterschaft, die ungeschlagene Serie konnte auf 20 Ligue-1-Partien ausgebaut werden. Trainer Luis Enrique hatte den im Sommer scheidenden Stürmerstar Kylian Mbappe erst in der 73. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Der kam zwar einige Male zum Abschluss, blieb aber ohne Torerfolg.

(APA)

Bild: Imago