Golfprofi Lukas Nemecz ist auch am Sonntag bei der Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews (5 Mio. Dollar) zur Untätigkeit verurteilt gewesen. Wegen anhaltenden Regens konnte die dritte Runde in Carnoustie, die schon am Samstag vertagt werden musste, erneut nicht ausgetragen werden.

Nemecz liegt mit 16 Schlägen Rückstand auf Leader Matt Fitzpatrick (ENG) weit zurück auf Platz 143.

(APA) / Bild: Imago