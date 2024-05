Linz erzwingt Entscheidungsspiel in HLA-Finalserie

Der HC Linz hat sich im Kampf um den österreichischen Handball-Meistertitel eindrucksvoll zurückgemeldet und ein Entscheidungsspiel in der HLA-Finalserie erzwungen. Die Oberösterreicher feierten am Freitag einen überlegenen 36:28 (20:13)-Sieg gegen den HC Hard und stellten in der „best of three“-Serie auf 1:1. Damit kommt es am Mittwoch (20.20 Uhr) in Vorarlberg zum Showdown um die Meisterschaft.

„Es war eine bärenstarke Mannschaftsleistung“, sagte Linz-Trainer Milan Vunjak im ORF. „Wir sind richtig bereit. In Hard gibt es eine richtig geile Kulisse in einer der schönsten Hallen von Österreich.“ Das erste Duell hatte Hard mit 32:26 für sich entschieden. Der Vizemeister aus Linz hat damit weiter die Möglichkeit auf den ersten Meistertitel seit 28 Jahren. Grunddurchgangssieger Hard, in der eigenen Halle in dieser Saison noch ungeschlagen, will indes im Ländle den achten Titel der Vereinsgeschichte fixieren.

Vor den Augen von ÖHB-Teamchef Ales Pajovic und ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser spielten die Linzer eine überragende erste Hälfte. Mit einem 5:0-Lauf zogen die Gastgeber in der Anfangsphase bereits entscheidend auf 15:8 davon. Nach dem Seitenwechsel betrug der Vorsprung zwischenzeitlich sogar elf Tore.

(APA)/Beitragsbild: GEPA