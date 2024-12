Linz mit Sieg gegen Innsbruck weiter auf Erfolgsweg

Die Black Wings Linz haben ihren Siegeszug in der ICE-Eishockeyliga fortgesetzt. Die Oberösterreicher besiegten am Sonntag Innsbruck mit 2:0 und liegen nach dem elften Erfolg in den jüngsten zwölf Spielen weiter auf Rang drei.

Salzburg fertigte die Pioneers Vorarlberg 6:2 ab, die Graz99ers unterlagen dem VSV 1:2 n.P.. Fehervar verteidigte mit einem 4:3 n.V. gegen Asiago die Tabellenführung vor dem punktgleichen HCB Südtirol, der gegen Olimpija Ljubljana mit 4:3 gewann.

Die Linzer dominierten gegen Innsbruck klar, scheiterten aber immer wieder an HCI-Torhüter Jakob Brandner. Der 23-jährige Steirer war vor dem Wochenende aus Slowenien geholt worden und parierte bei seinem Debüt für die Haie 49 Torschüsse. Lediglich Graham Knott bezwang ihn in Unterzahl (23.), Sean Collins fixierte den Endstand ins leere Tor (59.).

Keine Probleme für den Meister

Das Duell Meister gegen Schlusslicht war erwartungsgemäß eine klare Angelegenheit für Salzburg. Die Bullen, zu Wochenmitte in der Champions Hockey League gegen den schwedischen Top-Club Färjestad erfolgreich, führten nach 50 Minuten mit 6:0 und kassierten erst im Finish zwei Gegentore. Für die Vorarlberger setzte es die achte Niederlage in Serie.

Die Villacher Adler feierten den vierten Sieg in Folge. Thomas Vallant (23.) brachte die Kärntner in Führung, die Kevin Roy (45.) ausglich. Im Penaltyschießen verwertete Kevin Hancock den entscheidenden Versuch.

(APA)/Bild: GEPA