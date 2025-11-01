Am Samstag steigt in Linz das zweite Stadtduell der Saison, wenn Blau-Weiß Linz den LASK empfängt. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Linzer Derby zwischen Blau-Weiß Linz und LASK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag hat Didi Kühbauer die Chance, auch das dritte Spiel seit seiner Rückkehr als LASK-Trainer zu gewinnen. Der Gegner heißt an diesem Wochenende Blau-Weiß Linz. Das Team von Mitja Mörec empfängt die Athletiker zum zweiten Linzer Stadtduell der Saison und möchte sich für die Niederlage im ersten Aufeinandertreffen revanchieren. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt der TSV Hartberg Austria Wien. Die Hartberger kamen am vergangenen Spieltag gegen Altach nicht über ein 2:2 hinaus und wollen ihre Serie von fünf Spielen ohne Sieg nun gegen die Veilchen beenden. Die Wiener möchten die Niederlage gegen Salzburg hinter sich lassen und drei Punkte aus der Steiermark mitnehmen. Dieses Duell gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel begrüßt Tabellenschlusslicht GAK den SCR Altach. Die Grazer brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an den vorletzten Platz nicht zu verlieren – holen sie diese gegen die Vorarlberger? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und der 55-fache Nationalspieler Peter Artner als Gast-Experte mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 1. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Gast-Experte: Peter Artner

Beitragsbild: GEPA.