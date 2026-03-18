Lisa Hauser gibt Karriereende bekannt

Österreichs erfolgreichste Biathletin Lisa Hauser hat am Mittwochabend überraschend ihr Karriereende bekanntgegeben.

Die 32-Jährige werde nach dem Saisonfinale am kommenden Wochenende am Holmenkollen einen Schlussstrich ziehen, hieß es in einer ÖSV-Aussendung. Die Tirolerin gewann 2021 in Pokljuka WM-Gold im Massenstart, ist Siegerin von sechs Einzel-Weltcup-Bewerben und stand 13 Mal auf dem Podest. Insgesamt holte Hauser vier WM-Medaillen und nahm an vier Olympischen Spielen teil.

(APA) / Artikelbild: GEPA