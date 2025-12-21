Littler nach Sieg gegen Davies in WM-Runde drei gegen Suljovic

Mensur Suljovic darf sich in der dritten Runde der Darts-WM in London am 27. Dezember mit Titelverteidiger Luke Littler messen. Der 18-jährige Weltranglisten-Erste ist aktuell der große Star der Szene und hatte bei seinem 3:0-Erfolg über den Waliser David Davies nur im ersten Satz richtig Mühe.

Weltmeister Littler besiegte den Qualifikanten David Davies aus Wales mit 3:0, legte dabei aber beinahe einen Fehlstart hin. Davies vergab im ersten Durchgang mehrere Satzdarts, anschließend zog der 18-jährige Engländer davon.

Suljovic fixierte den Einzug in die dritte Runde bereits zuvor. Der 53-jährige Wiener besiegte am Sonntag den als Nummer 32 gesetzten Engländer Joe Cullen nach Satzrückstand mit 3:1.

(APA/SID) / Bild: Imago