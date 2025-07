Littler nach Zittersieg im Blackpool-Halbfinale

Darts-Superstar Luke Littler hat beim World Matchplay in Blackpool das Halbfinale erreicht. Der 18 Jahre alte Weltmeister bezwang seinen englischen Landsmann Andrew Gilding 16:14. Littler lag zwar nie in Rückstand, musste nach einer 14:9-Führung am Ende aber noch einmal zittern.

Im Halbfinale bekommt es Littler am Samstag mit Josh Rock zu tun. Der Engländer besiegte den Waliser Gerwyn Price, Finalist von 2022, mit 16:11 und steht ebenso wie Littler erstmals in der Runde der letzten vier. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln James Wade (England) und Jonny Clayton (Wales).

Beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres hat Littler seinen sechsten Major-Titel fest im Visier. Der Teenager ist erst zum zweiten Mal beim World Matchplay dabei, vor einem Jahr war er in der ersten Runde am Niederländer Michael van Gerwen gescheitert.

(SID) / Bild: Imago