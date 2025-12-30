Littler provoziert buhendes Publikum: „Danke für mein Preisgeld“

Dartsstar Luke Littler hat sich mit bissigen Worten für Buhrufe des Publikums während seiner Achtelfinalpartie bei der WM revanchiert. „Das juckt mich nicht. Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets – ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Come on!“ sagte der 18 Jahre alte Weltmeister nach seinem 4:2-Sieg gegen den früheren Champion Rob Cross auf der Bühne am Mikrofon von Sky Sports.

Littler hatte sich zuvor mit reichlich Mühe ins Viertelfinale gekämpft und war immer wieder von den Zuschauern im legendären Alexandra Palace gestört worden. Er sei vom Verhalten der Fans überrascht gewesen, sagte Littler später bei der Pressekonferenz: „Es ist, wie es ist. Sie wollten, dass der Favorit rausfliegt. Ich musste einfach meinen Job machen.“

Der Überflieger ist auf dem Weg zur dritten Finalteilnahme in Serie und zum zweiten WM-Titel in Folge. Im Viertelfinale am Neujahrstag trifft der Weltranglistenerste auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (England) und Krzysztof Ratajski (Polen).

