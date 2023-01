LIV-Tour 2023: 14 Turniere und 405 Mio. Dollar Preisgeld

Die umstrittene, weil von Saudi-Arabien gesponserte LIV-Golfserie hat die Anzahl der Events gegenüber der Premierensaison verdoppelt und geht mit 14 Turnieren in sieben Ländern in die zweite Saison.

Insgesamt 405 Millionen US-Dollar (372,76 Mio. Euro) an Preisgeldern wird ausgeschüttet. Die Serie startet Ende Februar in Mexiko und endet in der ersten Novemberwoche in Jeddah/Saudi Arabien. Gespielt wird auch in den USA, Australien, Singapur, Spanien und Großbritannien.

An der LIV-Tour, die in Konkurrenz zu den etablierten Turnierserien in Nordamerika (PGA) und Europa (World Tour) steht, nimmt auch der Burgenländer Bernd Wiesberger teil. Internationale Topspieler wie Cameron Smith, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia und Patrick Reed spielen ebenfalls die lukrative neue Serie. Der US-Sender CW Network hat sich die TV-Rechte gesichert und überträgt alle Turniere.

