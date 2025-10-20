Live auf Sky: Titelverteidiger Oklahoma eröffnet die 80. NBA-Saison

Die Partie zwischen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets in der Nacht auf Mittwoch (LIVE ab 00:15 Uhr auf Sky Sport Top Event (Spielbeginn: 01:30 Uhr) – mit Sky Stream die NBA live streamen) eröffnet die 80. Saison in der National Basketball Association. Einen Tag später steigen die Toronto Raptors mit dem Österreicher Jakob Pöltl bei den Atlanta Hawks in das Spielgeschehen ein. Superstar LeBron James verpasst den Saisonstart der Los Angeles Lakers wegen Rückenproblemen.

Die vom Kanadier Shai Gilgeous-Alexander angeführten Thunder sind das Team, das es im Kampf um die Larry O’Brien Trophy zu besiegen gilt. Darauf müssen sich auch die in die Jahre gekommenen Superstars James (40), Stephen Curry (37) mit den Golden State Warriors und der im Juni nach Houston gewechselte Kevin Durant (37) einstellen. Durant ist allerdings noch lange nicht spielmüde, er verlängerte den Vertrag bereits jetzt um weitere zwei Jahre, insgesamt kassiert er bis 2028 kolportierte 144,7 Millionen Dollar (124 Mio. Euro).

Naht das Karriereende von James?

Bei James wird indes eifrig über ein mögliches Karriereende spekuliert. Dieses hatte der viermalige Meister zwischendurch selbst mächtig befeuert, als er jüngst über die sozialen Netzwerke „die Entscheidung aller Entscheidungen“ ankündigte. Als Medien spekulierten und Ticketpreise kräftig nach oben schossen, lüftete James sein Geheimnis – es hatte sich lediglich um einen PR-Gag für einen Cognac-Hersteller gehandelt. Ob die 23. Saison des erfolgreichsten Punktesammlers der Liga-Geschichte die letzte wird, ist unklar.

Hoch gehandelt werden 2025/26 auch die Orlando Magic, die sich auch in Europa die Ehre geben und am 15. Jänner in Berlin und am 18. in London auf die Memphis Grizzlies treffen. Die Lakers um James und Luka Doncic zählen im Westen ebenso zu den Herausforderern wie die Rockets mit Durant und die Denver Nuggets um Nikola Jokic, der als bester Spieler der Welt gilt. Als angehendes Gesicht der Liga gilt der Franzose Victor Wembanyama (21), der für die San Antonio Spurs spielt und nach einer überstandenen Venenthrombose wieder angreifen will.

