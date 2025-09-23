Dramatische Cuperfolge für den FC Liverpool und den FC Chelsea: Beide Teams setzen sich im EFL-Cup nur knapp gegen ihre niederklassigeren Gegner durch.

Liverpool hat gegen den FC Southampton lange Mühe, erzielt aber das 1:0 durch Alexander Isak in der 43. Minute. Statt der Vorentscheidung folgt in der 76. Minute aber der Ausgleich. Als eine Entscheidung nach 90 Minuten immer unwahrscheinlicher scheint, erzielt Hugo Ekitike in der 85. Minute das 2:1 – und wird wegen seines Jubels mit einer zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt. In Unterzahl sollte die knappe Führung dennoch halten.

Ohne viele Stammspieler besiegten die Reds den Zweitligisten FC Southampton 2:1 (1:0). Der nach der Pause eingewechselte Ekitike sah nach nach seinem Treffer Gelb-Rot, weil er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte.

Der für 144 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Alexander Isak hatte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Liverpool (43.) die Führung erzielt. Zum Ausgleich für die mutigen Gäste traf Shea Charles (76.) nach einem Fehler von Waturo Endo.

Trainer Arne Slot verzichtete wie angekündigt auf die meisten Spieler seiner ersten Elf wie Florian Wirtz oder Torjäger Mohamed Salah. Liverpool hat den Ligapokal bisher zehn Mal gewonnen, zuletzt 2024. Das Finale im März verlor der Rekordmeister 1:2 gegen Newcastle United.

Dramatisch wie Liverpool: Chelsea gegen Drittligist in Rückstand

Der FC Chelsea wendet eine große Blamage gegen Drittligist Lincoln FC ab. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause reichen zwei schnelle Tore von Tyrique George (48.) und Facundo Buonanotte (50.) nach Wiederbeginn für den knappen 2:1-Erfolg.

Erfolge gabe es ebenso für die Premier-League-Teams Brighton & Hove Albion mit einem 6:0 gegen Barnsley, Fulham beim 1:0 gegen Cambridge und Wolverhampton mit einem 2:0 gegen Everton. Für Burnely ist der Bewerb nach der 1:2-Pleite gegen Cardiff allerdings beendet.

(Red./SID.)

Beitragsbild: Imago.