Liverpool-Coach für einen Tag: Todkranker Eriksson vor besonderem Spiel

Jürgen Klopp zögerte keine Sekunde, als er vom rührenden Herzenswunsch der Trainerlegende Sven-Göran Eriksson hörte. „Sven, wir laden dich von ganzem Herzen ein, herzukommen“, sagte der Coach des FC Liverpool über den Traum des todkranken Schweden, einmal die Reds zu trainieren: „Du kannst auf meinem Platz in meinem Büro sitzen und einen Tag lang meine Arbeit machen, alles kein Problem.“

Im Januar hatte Eriksson die niederschmetternde Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten, er habe wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben, sagte der 76-Jährige. Viele Vereine hatte er in seiner fast 50-jährigen Karriere trainiert, darunter die englische Nationalmannschaft, Benfica Lissabon und Manchester City – doch sein Lieblingsklub war nicht dabei. „Ich war schon immer ein Liverpool-Fan“, erzählte Eriksson dem Sender Sky News: „Deshalb wollte ich schon immer Liverpool trainieren, aber das wird jetzt definitiv nicht passieren.“

Doch als die Reds und der im Sommer scheidende Teammanager Klopp von Erikssons Wunsch erfuhren, ließ die Einladung nicht lange auf sich warten. Am Samstag wird Eriksson bei einem Benefizspiel in Anfield an der Seitenlinie stehen und eine Legendenauswahl des FC Liverpool gegen Ajax Amsterdam coachen, die Einnahmen kommen lokalen Bildungseinrichtungen zugute.

Eriksson war zuletzt 2019 Trainer

Zu der Auswahl von Eriksson, der in seiner Heimat als größter Fußballtrainer der Geschichte des Landes gesehen wird, werden Spieler wie Dirk Kuyt, Sami Hyypiä und Fernando Torres gehören. Ihm assistieren die Klub-Legenden John Barnes, Ian Rush und John Aldridge.

„In erster Linie fühle ich mich natürlich unglaublich geehrt“, sagte Eriksson, der zuletzt 2019 die Nationalmannschaft der Philippinen trainiert hatte und nach seiner Krebsdiagnose das Amt als Sportdirektor beim schwedischen Verein IF Karlstad aus gesundheitlichen Gründen niedergelegte: „Aber vor allem fühle ich, dass es wunderbar und aufregend sein wird. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft zu ‚You’ll Never Walk Alone‘ anzuführen.“

