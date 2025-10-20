Liverpool-Legende fordert Bank-Platz für Salah

Liverpool-Torjäger Mo Salah vergab bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester United zwei große Chancen und wurde ausgewechselt. Florian Witz leitete als Joker das zwischenzeitliche 1:1 ein. Der ehemalige „Reds“-Profi Jamie Carragher ist der Meinung, dass Salah in den nächsten beiden Auswärtsspielen auf der Bank sitzen sollte und dass die Reds auf Wirtz und Alexander Isak setzen müssen.

Auf die Frage im Sky Sports-Studio, um wen Liverpool seine Mannschaft aufbauen sollte, antwortete Carragher: „Das müssen Isak und Wirtz sein, denn für sie hat man Geld ausgegeben, und sie sind im Vergleich zu Salah noch jung.“

Liverpool gab im Sommer insgesamt 225 Millionen Pfund (umgerechnet ca. 259 Millionen Euro) für die Verpflichtungen von Alexander Isak und Florian Wirtz aus, aber keiner der beiden hat bisher im Team des englischen Meisters überzeugt.

Wirtz bekommt Zuspruch von Trainer Slot

Der deutsche Nationalspieler ist seit seinem Wechsel im Sommer von Bayer 04 Leverkusen sowohl in der Champions League als auch in der Premier League noch ohne Scorerpunkt, wurde aber von Trainer Arne Slot gelobt.

„Florian kam ins Spiel und hat wieder viel kreiert“, sagte Slot nach der Pleite gegen Manchester United über die Leistung des Deutschen, der wie auch der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitike erst in der 62. Minute eingewechselt wurde und die Niederlage nicht verhindern konnte.

VIDEO-Highlights: FC Liverpool – Manchester United

Salah steckt in der Formkrise

In einem Formtief steckt Premier-League-Torschützenkönig Mo Salah. Der Ägypter war einer der schwächsten Spieler bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester United am Sonntag. Salah vergab zwei große Chancen, sodass er nun seit vier Premier-League-Spielen ohne Torerfolg ist.

Sky Sports-Experte Carragher glaubt, dass es für Liverpools Coach an der Zeit ist, über den Einsatz des 33-Jährigen nachzudenken, der am Ende der vergangenen Saison einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte.

Carragher fordert Bankplatz für Stürmerstar

„Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Salah nicht mehr jede Woche als Stammspieler gesetzt sein sollte“, sagte Carragher im Gary Neville Podcast. „Ich glaube, dass dies für den Trainer in Zukunft eine echte Herausforderung sein wird“, ergänzte der ehemalige Liverpool-Profi.

Er „finde nicht, dass Salah wie Virgil van Dijk sein sollte, der immer als Erster auf dem Spielberichtsbogen steht“, fügte der einstige Reds-Verteidiger im Sky Sports Studio hinzu: „Liverpool hat zwei Auswärtsspiele – in der Champions League in Frankfurt und dann in Brentford. Ich glaube nicht, dass Salah in beiden Spielen von Beginn an spielen sollte.“

Salah solle „immer in Anfield spielen, weil Liverpool dort überlegen ist, sich am Rand des Strafraums aufhält und er in solchen Situationen meistens ein Tor erzielt“, erklärte Carragher, „aber ich denke, dass Salah in Auswärtsspielen und zur Unterstützung seines Außenverteidigers derzeit nicht in jeder Partie von Beginn an spielen sollte, zumindest nicht in Auswärtsspielen, angesichts seiner aktuellen Form.“