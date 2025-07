Liverpool nach Ekitike-Deal an Real-Star interessiert

Der Wechsel von Hugo Ekitike zum FC Liverpool naht! Nach dem Mega-Deal um Florian Wirtz steht der nächste Kracher-Transfer bevor. Aber das könnte in diesem Sommer noch nicht alles bei den Reds gewesen sein. Rodrygo ist ein Thema an der Anfield Road.

Nach Sky Sport-Informationen ist Liverpool dran am Flügelspieler von Real Madrid. Steht Rodrygo vor dem Absprung?

Zumindest zeigt sich Real offen für einen Verkauf des 24-jährigen Brasilianers. Der Rechtsfuß hat bei den Königlichen noch einen Vertrag bis 2028 und kassiert ein Gehalt in Höhe von rund zehn Millionen Euro netto pro Jahr.

Noch ist keine Entscheidung rund um Rodrygo gefallen – er selbst hat bei den Klubverantwortlichen bislang auch keinen Wechselwunsch hinterlegt. Während Liverpool dran ist am Dribbelkünstler, ist der FC Bayern aktuell kein heißes Thema. Wie viel Rodrygo am Ende kosten soll, ist noch offen. Auch andere Top-Klubs sollen Interesse zeigen.

Liverpool knackt mit Ekitike 300-Millionen-Marke

Die Reds haben in diesem Sommer bereits mehr als 210 Millionen Euro für Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide von Bayer 04 Leverkusen) und Milos Kerkez (vom AFC Bournemouth) bezahlt. Nun steht der 95-Millionen-Deal um Hugo Ekitike kurz bevor. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt steht kurz vor einem Wechsel nach Liverpool. Folgt trotzdem noch Rodrygo?

Der 33-fache Nationalspieler war im Sommer 2019 für 45 Millionen Euro vom FC Santos zu Real Madrid gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er in 51 Pflichtspielen auf 14 Tore und zehn Vorlagen für den spanischen Rekordmeister. Vor allem in bedeutsamen Spielen in La Liga und Champions League wusste Rodrygo in den vergangenen Jahren mit wichtigen Toren und Vorlagen zu überzeugen.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus) / Bild: Imago