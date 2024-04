Liverpool nach EL-Klatsche gegen Glasner-Team gefordert

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo in der Europa League trifft Liverpool im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag (ab 14:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 3 und Sky Sport UHD) auf Oliver Glasners Crystal Palace.

Die „Reds“ sind nach der ersten Heimniederlage seit 14 Monaten auf Wiedergutmachung aus, für die „Eagles“ wartet nach dem Spiel gegen Manchester City vergangene Woche der nächste Schlager. ManCity und Arsenal sind im Titelkampf bei zwei Heimspielen jeweils Favorit.

Wettbewerbsübergreifend 33 Heimspiele in Serie war Liverpool ungeschlagen, dann kam Atalanta im Europa-League-Halbfinale und deklassierte die Mannschaft von Jürgen Klopp. „Das kann man sich nicht schönreden. Es wurde ein richtig schlechtes Spiel von uns. Wir waren überall und nirgendwo“, sagte Klopp bedient. Nach dem 2:2 in der Liga gegen Manchester United am vergangenen Wochenende und dem damit einhergehenden Verlust der Tabellenführung war es für den deutschen Trainer der nächste Dämpfer bei seiner Abschiedstournee.

Erstes Duell zwischen Glasner und Klopp

„Es gibt nicht mehr zu sagen, als dass es eine schlechte Leistung von uns war, deswegen haben wir verloren“, fasste er abschließend zusammen. Eine Möglichkeit zur Antwort hat der Meister von 2020 am Sonntag gegen Crystal Palace. „Ja wir müssen eine Reaktion zeigen. Ich bin mir auch sicher, dass wir das können“, sagte Klopp. Es kommt am Sonntag zum ersten Duell zwischen ihm und Oliver Glasner auf der Trainerbank.

Die Londoner verkauften sich am abgelaufenen Spieltag teuer gegen Meister Manchester City, verloren aber dennoch 2:4. Auch deshalb wartet Glasner nach seinem Premierenerfolg Ende Februar gegen Burnley seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Sieg. „Wir sind gegen jede Mannschaft konkurrenzfähig und das gibt mir Selbstvertrauen. Außerdem hatten wir in jedem einzelnen Spiel, seit wir hier sind, viele große Torchancen“, gab sich der Oberösterreicher dennoch optimistisch.

Für Crystal Palace geht es darum, bei fünf Punkten Vorsprung auf Platz 18 nicht mehr in den Abstiegskampf zu rutschen. „Wir hatten diese Woche eine harte Intensität im Training. Das ist sehr wichtig, denn Liverpool ist die Mannschaft auf der Welt, die mit dem höchsten Druck spielt“, erklärte Glasner.

Glasner exklusiv: „Wollte am Anfang gar kein Trainer werden“

Liverpool im Fernduell um Platz Eins

Bereits am Samstag (16.00) kann Manchester City vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Die „Citizens“ liegen mit 70 Punkten einen Zähler hinter Arsenal und Liverpool und empfangen Abstiegskandidat Luton Town. Zwischen den beiden Champions-League-Spielen gegen Real Madrid ist der Triplesieger der vergangenen Saison der klare Favorit, hat man doch seit Anfang Dezember kein Ligaspiel mehr verloren.

Spitzenreiter Arsenal beschließt den Spieltag am Sonntag (17.30) gegen Aston Villa. Beide Mannschaften waren unter der Woche im europäischen Einsatz. Arsenal remisierte mit 2:2 gegen die Bayern in der Champions League, Aston Villa gewann mit 2:1 gegen Lille in der Conference League. Auch wenn Aston Villa nur eines der jüngsten fünf Spiele gewann, sollten die „Gunners“ gewarnt sein, immerhin setzte es im ersten Saisonspiel eine 0:1-Niederlage.

(APA)/Bild: Imago