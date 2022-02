Liverpool-Stürmer Minamino trifft: Japan besiegt Saudi-Arabien

Japan hat in der dritten Runde der WM-Qualifikation in Asien drei eminent wichtige Punkte eingefahren. Die Mannschaft schlug Saudi-Arabien, Tabellenführer der Gruppe B, in Saitama am Dienstag 2:0 (1:0) und hat so gute Chancen auf die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Auf dem Feld standen unter anderem die Bundesliga-Spieler Genki Haraguchi (Union Berlin), Takuma Asano (VfL Bochum) und Wataru Endo (VfB Stuttgart). Für die Tore sorgte neben Liverpool-Stürmer Takumi Minamino (31.) Junya Ito vom KRC Genk (50.). Gegen Australien am 24. März sichert ein Sieg Japan die vorzeitige Qualifikation.

(SID) / Bild: Imago