Liverpool tankt Selbstvertrauen vor CL-Rückspiel gegen PSG

Der FC Liverpool hat seinen Champions-League-Platz in der englischen Premier League gefestigt und Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain getankt.

Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Teammanagers Arne Slot besiegte den FC Fulham 2:0 (2:0).

Liverpool liegt damit weiterhin auf Platz fünf, der am Saisonende zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigt. Wirtz legte dem erst 17-jährigen Rio Ngumoha (36.) den Führungstreffer auf, Mohamed Salah (40.) erhöhte noch vor der Pause.

Liverpool muss am Dienstag gegen PSG ein 0:2 aus dem Hinspiel drehen. Slot setzt dabei auf die Heimstärke. „Ich muss auf die Geschichte dieses Klubs verweisen, welchen Unterschied Anfield auf eine Leistung haben kann. Wir sind noch immer im Rennen“, hatte er nach der Niederlage in Paris erklärt.

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