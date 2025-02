Liverpool-Trainer Slot bremst die Meister-Glückwünsche

Nach dem Premier-League-Sieg am Sonntag gegen ein weiter strauchelndes Manchester City hat Liverpool-Coach Arne Slot voreilige Titel-Glückwünsche gebremst: „In jeder anderen Liga wäre ein solcher Vorsprung sehr komfortabel, nur nicht in dieser“, sagte der Fußball-Trainer. Gleichzeitig zeigte sich Pep Guardiola mit seinen Citizens trotz Niederlage optimistisch, denn er „erkenne sein Team in den letzten beiden Spielen“ wieder.

Elf Zähler Vorsprung hat Liverpool auf Verfolger Arsenal. Slot sprach nach dem Spiel zwar von einem „hart erarbeiteten“ Polster, aber ohne ein „Geheimnis“ dahinter. Zudem warnte der Niederländer davor, besagtes Polster überzubewerten: „Wir haben elf Punkte Abstand, aber Arsenal hat noch ein Spiel in der Hinterhand.“

Indes war Guardiola nach der Partie, anders als nach der Niederlage gegen Real Madrid, durchaus guter Dinge: „Gegen Newcastle und heute, wir waren in beiden Spielen brillant. Gegen Madrid waren wir in zwei Spielen nicht gut genug, aber der heutige Rhythmus, das Pressing und die Solidarität – das finde ich wirklich gut.“

Erneut beweisen kann sich die Truppe von Guardiola gleich am Mittwoch im Norden Londons. Da wartet ÖFB-Spieler Kevin Danso mit Tottenham Hotspur. Liverpool kann am selben Abend gegen Newcastle United den Vorsprung zumindest halten.

(APA) / Bild: IMAGO