Liverpool-Traum von vier Titeln lebt

Mit dem Einzug ins FA-Cup-Finale lebt für Liverpool die Chance auf den Vierfach-Coup weiter. Den Ligacup haben sich die Männer von Trainer Jürgen Klopp bereits gekrallt, FA-Cup, Meistertitel und Champions-League-Triumph sind noch möglich. „Es ist ein Traum“, sagte Abwehrchef Virgil van Dijk. Zuvor warten allerdings noch harte Gegner. Bereits am Dienstag (21.00 Uhr/live auf Sky – mit Sky-X die Partie live streamen) gastiert in der Premier League der Erzrivale Manchester United an der Anfield Road.

Für Liverpool wäre ein Titel-Quadrupel das erste in der traditionsreichen Club-Geschichte – und überhaupt das erste für ein englisches Team. „Niemand hat es bisher geschafft, aber das hat auch seinen Grund. Denn eigentlich ist es unmöglich“, meinte der Niederländer Van Dijk. Zusätzlichen Druck will man dadurch aber nicht aufkommen lassen – der ist an und für sich schon hoch bei den „Reds“. Wenn am Ende nur ein Titel die Bilanz der Saison 2021/22 ziert, würden das wohl viele im Umfeld nicht mehr als Erfolg werten.

Bisher läuft es jedoch gut. In der Premier League liegt der Club nur einen Punkt hinter Titelverteidiger Manchester City, den Liverpool am Samstag mit FA-Cup-Halbfinale mit einem 3:2-Erfolg abservierte. Am Dienstag kann sich die Klopp-Truppe mit einem Heimsieg gegen Manchester United vorläufig um zwei Punkte von City absetzen.

Der Liga-Fünfte United bejubelte am Wochenende beim 3:2 gegen Norwich nach zuvor drei sieglosen Pflichtspielen wieder einen vollen Erfolg. Für kleine Aufregung sorgte am Montag ein Autounfall von Star-Mittelfeldmann Bruno Fernandes auf dem Weg zum Trainingsgelände. Der Portugiese dürfte aber unverletzt und mit dem Schrecken davon gekommen sein.

Am kommenden Sonntag empfängt Liverpool dann den abstiegsgefährdeten Stadtrivalen Everton zum Derby, am 27. April kommt Villarreal zum ersten Halbfinal-Match in der Champions League auf die Insel. „Ich denke, wir werden keine freie Woche mehr bis zum Saisonende haben“, bemerkte Klopp. „Aber jetzt wollen wir erstmal das nächste Spiel gewinnen.“ Das Prestige-Duell schlechthin

