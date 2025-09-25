Liverpool verlängert Vertrag mit Youngster

Rio Ngumoha sorgt beim FC Liverpool bereits im Alter von 17 Jahren für Furore.

Der Linksaußen traf beispielsweise beim 3:2-Erfolg in Newcastle in der 100. Minute und versetzte das Team von Arne Slot in Ekstase.

Nun haben die Reds das Offensivjuwel an den Verein gebunden. Wie der LFC am Donnerstag verkündete, unterschrieb Ngumoha seinen ersten Profivertrag in Liverpool. Bis dato kommt er auf fünf Profieinsätze.

Video: 16-jähriger Liverpool-Joker Ngumoha schockt Newcastle!

(skysport.de) Foto: Imago