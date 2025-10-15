Liverpool vs. Manchester United im ,,Match of the Week“! Die Premier League live auf Sky Sport

Liverpool gegen Manchester United im „Match of the Week” am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Am Samstag empfängt Fulham Tabellenführer Arsenal ab 18:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Die Premier League live auf Sky – mit Sky Stream dabei sein!

Wien, 15. Oktober 2025 – Am kommenden Sonntag trifft der FC Liverpool im „Match of the Week“ auf Manchester United. Die Mannschaft von Arne Slot musste nach der Niederlage gegen Chelsea die Tabellenführung an Arsenal abgeben. Gegen die Red Devils soll wieder ein voller Erfolg her. Fans sehen diese Partie ab 17:00 Uhr live. Neben der regulären Übertragung wird das Spiel auch in UHD angeboten.

Am Samstagabend reist der neue Tabellenführer Arsenal zum FC Fulham. Das Team von Mikel Arteta konnte am vergangenen Spieltag mit dem Triumph über West Ham an Liverpool vorbeiziehen und will mit einem Sieg die Tabellenspitze verteidigen. Dieses Match gibt es ab 18:20 Uhr live.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Manchester City und der FC Everton – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. In „GOAL RUSH“ wird es am Samstag auch die wichtigsten Szenen vom Spiel zwischen Crystal Palace mit Oliver Glasner und dem AFC Bournemouth zu sehen geben. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 8. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Manchester City – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Newcastle United live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: FC Fulham – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Liverpool – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: West Ham United – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago