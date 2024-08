Liverpool-Youngster vor Salzburg-Wechsel

Um 19 Uhr erschien der nächste Neuzugang von Red Bull Salzburg zum Medizintest – der Transfer steht unmittelbar vor dem Vollzug. Liverpool-Youngster Bobby Clark wird bei Bestehen des Medizintests zu den Salzburgern wechseln.

Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler soll für rund 12 Millionen Euro (10 Millionen Pfund) den Klub wechseln und bis 2029 unterschreiben. Für Liverpool kam Clark sechs Mal in der Premier League zum Einsatz, in der Europa League erzielte der junge Engländer in zwei Spielen ein Tor.

Salzburg und Liverpool sollen sich nach Sky UK-Informationen auf eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 17,5 Prozent geeinigt haben, Clark besitzt einen Vertrag bei den Reds bis Juni 2028.

(Red.)/Bild: Imago